Грэг Вайнер назвал незакрытым конфликт в эфире программы Соловьёва

В эфире НСН Грэг Вайнер посоветовал Араику Степаняну подумать над своим поведением в программе «Кто против?».

Двое участников программы «Кто против?» на телеканале «Россия-1» были выдворены из прямого эфира за буйное поведение. Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось разнять политолога Араика Степаняна и американского журналиста Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку. Вайнер, также известный как Григорий Винников, возмутился репликой, брошенной в его адрес Степаняном, и обвинил его во лжи, прибегнув к нецензурной лексике.

В эфире НСН американский журналист Григорий Винников (Грэг Вайнер) заявил, что считает вопрос не закрытым и надеется на раскаяние оскорбившего его политолога.

«Человек обвинил меня в том, что я призывал к убийству евреев. Тут оппонировать просто нечему. Пусть сам думает над тем, что сделал. Вопрос не закрытый», — сказал он.

Примечательно, что в феврале прошлого года американский журналист также был выдворен из студии программы Владимира Соловьева. Во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Винников постарался опровергнуть присуждение пилоту сбитого в Сирии Су-25 майору Роману Филиппову звания Героя России. Гости в студии и сам телеведущий жестко отреагировали на реплику американского эксперта. В эфире НСН Винников признался, что был неправ.