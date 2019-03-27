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Телеведущий Соловьёв изгнал гостей эфира за драку. Видео

27 Марта 2019 в 07:29
Телеведущий Соловьёв изгнал гостей эфира за драку. Видео

Двое участников программы «Кто против?» на телеканале «Россия-1» были выдворены из прямого эфира за буйное поведение. Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось разнять гостей Араика Степаняна и Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку.

Как отмечает  Ura.ru, Вайнер, позиционирующий себя в качестве «американского журналиста», возмутился репликой, брошенной в его адрес Степаняном, в ответ оскорбив его и обвинив во лжи. При этом они нецензурно ругались и обливали друг друга водой. После того, как их удалось разнять, охранников попросили проконтролировать поведение гостей вне эфира, чтобы потасовка не продолжилась.


Соловьёв уже не раз выгонял гостей из студии. Предыдущий случай произошёл в эфир программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» - был выпровожен за переход на личности латвийский журналист Андриа Лиелайс.

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