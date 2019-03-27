Спектакль для рейтинга. Соцсети высмеяли «драку» в шоу Соловьёва

Пользователи социальных сетей сочли постановкой скандал, возникший в эфире программы «Кто против?» на телеканале «Россия-1». Как считают зрители, всё было утроено для поднятия рейтинга передачи.

Перепалка на шоу политолога Сергея Михеева, соведущим которого выступает Владимир Соловьёв, возникла между двумя гостями - Араиком Степаняном и Грэгом Вайнером. Они едва не подрались из-за взаимных оскорблений, и, в итоге, были удалены из студии.

«Грэг, нельзя говорить такие слова… Выражаться нельзя. Ну, Араику тоже понятно», — цитирует RT Соловьёва.

Больше всего вопросов у телезрителей вызвала явная наигранность ситуации, отмечает Ura.ru . «Соловьев ставит свои спектакли, актеры играют роли. Кому-то же это интересно», — приводит издание одно из мнений. «Это не гости, а актеры на зарплате у каналов», — вторит ему другой комментатор.

Впрочем, как отмечают другие пользователи соцсетей, формат этой передачи не вызывает интереса у зрителей, она «с каждым выпуском становится все хуже и хуже». Да и комментаторов туда приглашают одних и тех же, которые уже набили оскомину у зрителей.

«Это не журналистика. Позорище» — резюмируют возмущенные соцсети, отмечая, что и на других телеканалах уже не раз происходили стычки, похожие на срежиссированный спектакль.

Впрочем, один из участников потасовки в эфире «России-1», американский журналист Грэг Вайнер заявил в эфире НСН, что настроен серьёзно и не считает вопрос закрытым.