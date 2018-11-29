«Трезвую Россию» обвинили в популизме из-за попытки запретить пивнушки

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя обвинил в популизме движение «Трезвая Россия» за идею закрыть все «наливайки».

Общественное движение «Трезвая Россия» потребовало от вице-премьера Татьяны Голиковой запретить организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах. Как пояснил глава организации Султан Хамзаев, это пожелание нужно учесть при разработке плана мероприятий национального проекта «Демография».

Активисты обратили внимание на тот факт, что пивные располагаются, как правило, на первых этажах жилых домов, маскируясь под всякого рода заведения общепита. Общественное движение ссылается на мнение экспертов, которые констатируют, что масштабы проблемы «пивных и рюмочных заведений шаговой доступности» приобретают катастрофический характер. Такие «наливайки» очень мешают жителям близлежащих домов, считают они, а посетители зачастую ведут себя очень громко, ругаются, дерутся, поют песни.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН, в свою очередь, обвинил «Трезвую Россию» в излишнем популизме их идей и призвал учить россиян культуре потребления спиртных напитков.

«Сегодня «Трезвая Россия» просто фонтанирует своими идеями. Общественная палата, которая была предыдущими партнером организации, была заменена ВГТРК и это делает все заявления более публичными. Столь мощный информационный партнер придаст подобным инициативам максимум пиара. Это популизм. Да, наверное, жители домов, где находятся пивные-рюмочные, которые закрываются поздно, этим фактом недовольны. Но запрет это не тот путь. У нас 75-80% таких заведений расположены в жилых домах, и наводить порядок должна местная администрация», - уверен эксперт отрасли.

Решать проблему «Трезвая Россия» предлагает запретом розничной продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах. Вадим Дробиз предлагает идти иным путем и сделать ответственными за порядок местные власти.

«Нужно поставить полицейских возле этих точек. Это вариант не нравится?! Обяжите владельцев нанять больше охранников и пусть следят, чтобы люди не горланили песни, не дрались. Наведение общественного порядка - это компетенция властей и бизнеса. Обращу внимание, что в условиях дороговизны алкоголя в стране у нас всего 3-4% выпивается в кафе, барах и ресторанах. В западном мире эта доля составляет около 40%, потому что уборщица в Финляндии получает в 10-12 раз больше, чем её коллега в России. В Париже около миллиона питейных заведений, большинство из которых на первых этажах зданий расположена, а у нас по всей стране – всего 45 тысяч. У нас и культура потребления горячительного – уличная. Поэтому закрытие всех рюмочных опять вернет народ на улицы, где они будут выпивать свое пиво», - озвучил свою позицию для НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее замглавы Минздрава Олег Салагай пообещал, что в 2019 году будет внесен в Госдуму законопроект о повышении возраста для покупки алкоголя до 21 года.