Пивные магазины в жилых домах хотят запретить

Пивные магазины в жилых домах могут оказаться под запретом. С такой инициативой выступило общественное движение «Трезвая Россия». Как сообщил глава движения Султан Хамзаев «РИА Новостям», соответствующее письмо было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам Хамзаева, проблема «пивных и рюмочных заведений в шаговой доступности» приобретает катастрофический характер.

Активисты подчеркивают, что пивные и рюмочные заведения нарушают покой жителей домов. Кроме того, по их мнению, в этих заведениях могут торговать контрафактом, что приводит к отравлениям, сообщает Ura.ru.

Ранее на этой неделе стало известно, что Минздрав России разрабатывает законопроект о повышении до 21 года возраста, с которого разрешается покупка алкоголя.

Между тем, Чеченская республика снова возглавила ежегодный рейтинг самых трезвых регионов России. Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов в эфире НСН рассказал, что позволяет региону много лет подряд держать марку и сохранять лидерские позиции в этом рейтинге.

