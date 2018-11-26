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Общество

Физкультура и спорт. Что помогло Чечне возглавить рейтинг трезвых регионов РФ

26 Ноября 2018 в 08:38
Физкультура и спорт. Что помогло Чечне возглавить рейтинг трезвых регионов РФ
ФОТО: youtube.com

Самыми пьющими регионами России признали Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская область.

Чечню признали самым трезвым регионом России. На втором месте рейтинга оказалась Ингушетия, тройку лидером замкнул Дагестан. Такие данные опубликовал федеральный проект «Трезвая Россия» на своём сайте. По информации рейтинга, хуже всего дела с алкоголем обстоят в Чукотском автономном округе. Также в тройку лидеров антирейтинга вошли Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

Ранее начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов в эфире НСН пояснил, что в регионе практически отсутствует потребление алкоголя.

«Можно сказать, что практически нет потребления алкоголя, а пьянства и алкоголизма, можно сказать, совсем нет. Исключительно высок процент людей, которые занимаются физической культурой и спортом», - пояснил в эфире НСН Каримов.

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Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывался объём продаж всех видов алкоголя. Напомним, в 2016 году Общественная палата назвала самым пьющим регионом Магаданскую область, которая и сейчас вошла в антирейтинг. Тогда член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местного самоуправления и делам Севера Анатолий Широков, который представляет Магаданскую область, в эфире НСН предположил, что при составлении рейтинга могли учесть алкоголь, которые закупается для Якутии.

«В Магадане очень жёстко ограничена продажа алкоголя. Его невозможно купить ночью. В некоторых городах Центральной России летом я могу наблюдать спящих пьяных на лавочке, в Магадане такое не встретишь, поэтому, по  моим наблюдениям, я бы так не сказал. У нас большие партии алкоголя через нас уходят в Восточную Якутию. Это засчитывается, как потреблённое в Магадане, или в Якутию уходит?» - подчеркнул сенатор.

В 2017 году Магаданскую область самым пьяным регионом признал и Роспотребнадзор. Тогда же Анатолий Широков в эфире НСН отметил, что его удивляет подобная статистика.

«Магадан – это транзитный для алкоголя город. Он тут принимается, а дальше вывозится автомобильным транспортом и больше нигде не отмечается. Поэтому и складывается эта картина массового употребления алкоголя в Магаданской области. Цифры, говорящие о том, что потребление алкоголя в Магаданской области очень высокое, меня продолжают удивлять», - заключил в эфире НСН Широков.

Напомним, ранее главный внештатный психиатр-нарколог России Евгений Брюн отметил, что люди могут употреблять небольшое количество глинтвейна в качестве лекарства. Однако делать это нужно только в том случае, если напиток употребляется после того, как человек действительно замёрз. В то же время Брюн призвал соблюдать меру и не пить глинтвейн в большом количестве.

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