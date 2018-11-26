Минздрав в 2019 году внесет в Госдуму проект закона о продаже алкоголя с 21 года

Министерство здравоохранения РФ намерено в 2019 году внести в Госдуму проект закона о повышении возраста для покупки алкоголя до 21 года. Об этом сообщил замминистра ведомства Олег Салагай, пишет «Русская планета».

Сейчас этот документ находится на стадии экспертного обсуждения, после чего появится его окончательный вариант.

Между тем, Чеченская республика снова возглавила ежегодный рейтинг самых трезвых регионов России. Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов в эфире НСН рассказал, что позволяет региону много лет подряд держать марку и сохранять лидерские позиции в этом рейтинге.