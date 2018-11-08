Стало известно, как Цеповяза оставят без мобильной связи в колонии

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин рассказал НСН, как ограничить мобильную связь в исправительных учреждениях.

В следующем году ФСИН планирует запретить на законодательном уровне распространение мобильной связи на территории учреждений исправительной системы. Об этом заявил замдиректора ведомства Валерий Бояринов, пишет «Интерфакс». По его словам, в настоящее время этот вопрос решается с операторами мобильной сети на территории учреждений и с Минкомсвязи.

Об инициативе ФСИН стало известно на фоне скандала с появившимися в сети фотографиями, на которых отбывающий 20-летнее наказание в ИК №3 Амурской области Вячеслав Цеповяз поедает красную икру, крабов и жарит шашлыки. Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников колонии, а Цеповяза перевели в штрафной изолятор. По словам адвоката заключенного, перевод был сделан «на непонятных условиях», однако юрист фонда «В защиту прав заключенных» Валентин Богдан в эфире НСН выразил уверенность, что Цеповяза отправили в ШИЗО именно за использование гаджета, на который были сделаны скандальные снимки.

Однако исключить исправительные учреждения из зон действия мобильной сети будет крайне сложно, и в результате могут пострадать жители близлежащих территорий, рассказал НСН аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин.

«Мобильная связь не может покрывать конкретные здания или наборы зданий. Радиоволны распространяются в неком диаметре, кругом от базовой станции. Соответственно, когда в этот круг попадает исправительное учреждение, его невозможно исключить. Так как базовая станция работает как минимум от нескольких километров до двух десятков километров, исключить конкретно здание, которое находится где-то, крайне сложно. Попытка обязать операторов сотовой связи не предоставлять услуги в тюрьмах или в колониях обернется тем, что обычные люди, которые ни в чем не виноваты, которые живут в городской застройке рядом, просто лишатся связи. И выключить в тюрьме, и оставить в этих домах крайне затратно, крайне сложно. Нужно вместо одной базовой станции настраивать множество станций, либо ставить в квартирах фемтосоты (маломощная миниатюрная станция сотовой связи – прим. НСН)», — рассказал эксперт.

Намного дешевле и проще было бы оборудовать исправительные учреждения «глушилками», считает аналитик.

«Решается этот вопрос во всех странах мира очень просто: на территории исправительного учреждения ставятся блокираторы сигналов сотовой связи. При этом эти блокираторы могут быть настроены очень конкретно и четко, чтобы не работало по периметру всего учреждения. Исключительно таким образом решается», — отметил эксперт.

Добавим, что в настоящее время заключенным разрешается говорить по стационарному телефону в течение 15 минут в день. По словам замдиректора ФСИН, за полгода сотрудники колоний изъяли порядка 10 тысяч сотовых телефонов, которые пытались передать заключенным. В отношении сотрудников, помогающих пронести в учреждение мобильный телефон, возбуждаются уголовные дела.