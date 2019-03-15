Ростом цен уже не удивишь. Потребители о прогнозах Центробанка

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил НСН, что проблема не в ценах, а в доходах населения.

Центробанк прогнозирует резкое подорожание продуктов питания в российских магазинах в период с конца марта до начала апреля. Повышение цен связывают с ростом годовой инфляции, пик которой придется на апрель, а также ослаблением рубля и повышением ставки НДС. В пиковых значениях апреля рост цен на продукты может достигнуть 5,9%. Регулятор предупреждает, что сильнее всего подорожает хлеб, вслед за ним подскочат цены на помидоры и огурцы, затем мясные и молочные продукты.

Как пояснил в интервью НСН председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ, подорожание затронет сильнее всего именно эти продукты, так как им нет альтернатив.

«Общая закономерность такова, что больше всего растут цены на продукты, которые нечем заменить. Вместо них не купишь что-то более дешевое. А это основная пища людей с невысокими доходами. Это крупы, макаронные изделия, хлебобулочные, овощи, молочная продукция. Вот с ними обычно так бывает, так как они наименее эластичные по спросу, ведь все равно купят, какая бы цена не была», — сказал он.

При этом глава Союза потребителей отметил, что россиян уже не удивить ростом цен, он наблюдается уже 30 лет. Однако раньше доходы росли быстрее цен, а теперь нет, и именно в этом заключается проблема, считает Пётр Шелищ.