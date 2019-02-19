Для счастья низких цен не надо. Потребители ответили ФАС

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил НСН, что люди недовольны не ростом цен, а отсутствием роста доходов.

В ФАС объяснили рост цен на продукты и попросили относится к этому с пониманием. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов заявил, что рост цен – это нормальное явление, которое помогает производителям получать адекватную прибыль и развиваться, пишут «РИА Новости». По его словам, потребитель должен понимать, что при постоянно низких ценах не будет развития.

Однако не в высоких ценах дело, а в не растущих доходах, заявил в эфире НСН председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ.