Для счастья низких цен не надо. Потребители ответили ФАС

В ФАС объяснили рост цен на продукты и попросили относится к этому с пониманием. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов заявил, что рост цен – это нормальное явление, которое помогает производителям получать адекватную прибыль и развиваться, пишут «РИА Новости». По его словам, потребитель должен понимать, что при постоянно низких ценах не будет развития.
Однако не в высоких ценах дело, а в не растущих доходах, заявил в эфире НСН председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ.
«Посмотрим на факты, на статистику. Цены росли у нас всегда. Все годы, последние десятилетия. Дело в том, что до последних пяти лет опережающим образом росли доходы. Что произошло качественно нового, это то, что доходы перестали расти быстрее, чем цены, поэтому опускается реальный жизненный уровень. Чтобы мы были довольны, совсем не обязательно сдерживать цены. Можно обеспечить рост доходов, но теперь это уже не получается, поэтому вполне оправданное недовольство людей, что уровень жизни падает», — сказал он.
Ранее были опубликованы данные о росте цен на новые автомобили по итогам января 2019 года. Основными причинами роста стоимости на автомобильном рыке называют повышение НДС, дальнейшее ослабление рубля и увеличение затрат автопроизводителей и дилеров. Отмечается, что уже сейчас психологическую отметку в миллион рублей пересекли цены на Lada Vesta и Hyundai Solaris, которые считались всегда машинами бюджетного сегмента. Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в эфире НСН рассказал, станет ли гонка цен на автомобили трендом этого года.