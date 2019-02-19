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ФАС попросила россиян с пониманием относиться к росту цен

19 Февраля 2019 в 08:09
ФАС попросила россиян с пониманием относиться к росту цен

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов заявил, что рост цен – нормальное явление. По его словам, это помогает производителям получать адекватную прибыль и развиваться, передает РИА Новости.

«Понятно совершенно, что для потребителя плохо, когда цены растут. Но потребитель тоже должен понимать, что если цены будут всё время низкими, то развития не будет», - сказал Цыганов.

Замруководителя ФАС отметил, что насторожить может лишь то, когда цены всегда находятся на одном уровне – в этом случае производителя и продавца можно заподозрить в картельном сговоре, передает RT.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН согласился с предложением о передаче Минфину прав на установку минимальных розничных цен на все алкогольные напитки.

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