ФАС попросила россиян с пониманием относиться к росту цен

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов заявил, что рост цен – нормальное явление. По его словам, это помогает производителям получать адекватную прибыль и развиваться, передает РИА Новости.

«Понятно совершенно, что для потребителя плохо, когда цены растут. Но потребитель тоже должен понимать, что если цены будут всё время низкими, то развития не будет», - сказал Цыганов.

Замруководителя ФАС отметил, что насторожить может лишь то, когда цены всегда находятся на одном уровне – в этом случае производителя и продавца можно заподозрить в картельном сговоре, передает RT.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН согласился с предложением о передаче Минфину прав на установку минимальных розничных цен на все алкогольные напитки.

