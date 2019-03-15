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Продукты в России резко подорожают

15 Марта 2019 в 08:54
Продукты в России резко подорожают

Продукты питания серьёзно подорожают в российских магазинах в период с конца марта до начала апреля. Это следует из официального комментария Центрального банка. Как отмечает Ura.ru, резкое подорожание будет вызвано ростом годовой инфляции, пик которой придется на апрель, а также ослаблением рубля и повышением ставки НДС.

По данным регулятора, в феврале инфляция в годовом выражении выросла до 5,2%, что уже сказалось на стоимости продовольствия. На росте инфляции, помимо основных факторов, также сказалось «временное ускорение удорожания плодоовощной продукции».

Эксперты Центробанка прогнозируют дальнейший рост цен. В пиковых значениях апреля она может достигнуть 5,9%. Причем в первую очередь ценники будут переписаны именно на продукты. Регулятор предупреждает, что сильнее всего подорожает хлеб, вслед за ним подскочат цены на помидоры и огурцы, затем мясные и молочные продукты.

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