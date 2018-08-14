Родительский комитет призвал ФАС проверить инициативу депутата о школьной форме

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить в России единую цену на школьную форму и отдать ее пошив российским фабрикам во Владимирской и Псковской областях. Депутат также предложил зафиксировать цену на форму: для учеников младших и средних классов она должна стоить не более трех тысяч рублей, для старшеклассников — не более четырех тысяч. Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения Ольге Васильевой.
В эфире НСН глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала предложение Чернышова полумерами, на которые стоит обратить внимание Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«Озвученное предложение нарушает конкуренцию. Я уверена, что ФАС тоже может заинтересоваться этой инициативой, в случае если она будет поддержана другими депутатами. Если мы говорим о том, что хотим поддержать семьи с детьми, то их действительно нужно поддерживать, а не заниматься популизмом!», — сказала Волынец.
«Когда лоббируются какие-то две определенные фабрики, всегда задают вопрос: а почему именно их? Нет ли какого-то сговора у того, кто предлагает именно этих производителей и непосредственно этих производителей? Вообще, я бы, например, не останавливалась на этих полумерах и ввела бы правила предоставления бесплатной школьной формы хотя бы малоимущим семьям, к которым вполне можно отнести все многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи, в которых только один родитель. Если им предоставлять школьную форму бесплатно, за счет государства, то конечно надо выбирать фабрики, которые выиграют тендеры, и на них будет шиться эта школьная форма с учетом всех необходимых требований», — пояснила глава НРК.
Напомним, в начале августа Роскачество обнаружило нарушения в 60 процентах образцов школьной формы для мальчиков. В результате проверки 62 пар брюк стоимостью от 500 до 3890 рублей оказалось, что часто подкладка сшита из стопроцентной синтетики, создающей «эффект парника», причем в основном брюки были представлены производителями из России.