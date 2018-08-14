Родительский комитет призвал ФАС проверить инициативу депутата о школьной форме

В эфире НСН Ирина Волынец назвала предложение депутата от ЛДПР шить форму на фабриках во Владимирской и Псковской областях подозрительным.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить в России единую цену на школьную форму и отдать ее пошив российским фабрикам во Владимирской и Псковской областях. Депутат также предложил зафиксировать цену на форму: для учеников младших и средних классов она должна стоить не более трех тысяч рублей, для старшеклассников — не более четырех тысяч. Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения Ольге Васильевой.

В эфире НСН глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала предложение Чернышова полумерами, на которые стоит обратить внимание Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Озвученное предложение нарушает конкуренцию. Я уверена, что ФАС тоже может заинтересоваться этой инициативой, в случае если она будет поддержана другими депутатами. Если мы говорим о том, что хотим поддержать семьи с детьми, то их действительно нужно поддерживать, а не заниматься популизмом!», — сказала Волынец.