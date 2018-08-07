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Роскачество поверило брюки школьников

7 Августа 2018 в 10:16
Роскачество поверило брюки школьников

Роскачество проверило школьную форму для мальчиков и обнаружило нарушения в 60% образцов. Проверка проводилась в преддверии нового учебного года совместно с Минпромторгом.

Специалисты провели исследование 62 пар брюк стоимостью от 500 до 3890 рублей, сообщается на сайте ведомства. В результате оказалось, что часто подкладка сшита из стопроцентной синтетики, создающей «эффект парника». По словам главы Роскачества Максима Протасова, в составе тканей должно быть не менее 45% натуральных тканей или вискозы.

В основном брюки представлены производителями из России. Были исследованы также образцы из Бангладеша, Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана, пишут «Известия».

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