Роскачество поверило брюки школьников

Роскачество проверило школьную форму для мальчиков и обнаружило нарушения в 60% образцов. Проверка проводилась в преддверии нового учебного года совместно с Минпромторгом.

Специалисты провели исследование 62 пар брюк стоимостью от 500 до 3890 рублей, сообщается на сайте ведомства. В результате оказалось, что часто подкладка сшита из стопроцентной синтетики, создающей «эффект парника». По словам главы Роскачества Максима Протасова, в составе тканей должно быть не менее 45% натуральных тканей или вискозы.

В основном брюки представлены производителями из России. Были исследованы также образцы из Бангладеша, Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана, пишут «Известия».