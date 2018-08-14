Госдума предложила установить единую цену на школьную форму

Цена на школьную форму в России может стать единой. Как пишет RT, с такой инициативой выступил зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов. Кроме того, он подчеркнул, что её пошивом должны заниматься две российские фабрики, которые располагаются во Владимирской и Псковской областях.

Как отмечает Газета.ру, парламентария уверен, что одинаковая школьная форма позволит ученикам не чувствовать социальное расслоение в классах. Автора инициативы предложил зафиксировать цену на форму: для учеников младших и средних классов она должна стоить не более 3-х тысяч рублей, для старшеклассников — не более 4-ёх тысяч. Соответствующее обращение зампред комитета Госдумы по образованию и науке направил министру просвещения Ольге Васильевой.