Вторник
14 августа
USD 68.22
EUR 77.65
Горячие новости

Госдума предложила установить единую цену на школьную форму

14 Августа 2018 в 09:28
Госдума предложила установить единую цену на школьную форму

Цена на школьную форму в России может стать единой. Как пишет RT, с такой инициативой выступил зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов. Кроме того, он подчеркнул, что её пошивом должны заниматься две российские фабрики, которые располагаются во Владимирской и Псковской областях.

Как отмечает Газета.ру, парламентария уверен, что одинаковая школьная форма позволит ученикам не чувствовать социальное расслоение в классах. Автора инициативы предложил зафиксировать цену на форму: для учеников младших и средних классов она должна стоить не более 3-х тысяч рублей, для старшеклассников — не более 4-ёх тысяч. Соответствующее обращение зампред комитета Госдумы по образованию и науке направил министру просвещения Ольге Васильевой.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.