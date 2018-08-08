Отмена домашних заданий в школе. То ли ещё будет?

В эфире НСН глава НРК Ирина Волынец и заслуженный педагог РФ Евгений Ямбург высказали различные точки зрения на предложение об отмене домашних заданий.

Депутат Госдумы призвал отказаться от домашних заданий для школьников в пользу прогулок на свежем воздухе. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил Агентству городских новостей «Москва», что у некоторых школьников из-за большого количества учебной нагрузки возникает апатия к образованию, а высокая нагрузка отрицательно влияет на здоровье. «В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет», - добавил депутат.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН согласилась с депутатской инициативой.

«Огромный объем домашнего задания, это ни для кого не секрет, приводят к тому, что отношения между родителями и детьми портятся, потому что когда родители столько времени уделяют этой подготовке, они соответственно требуют от детей высоких оценок. Вызывает раздражение, когда ребенок что-то не понимает, а почему-то из школы они приходят, не понимая, о чем идет речь, за редким исключением. И родители, которые не обладают ни педагогическим образованием, ни должным уровнем подготовки, потому что все это они проходили сами в школе очень давно, вынуждены нанимать репетиторов. Дети родителей, которые это сделать не в состоянии, скатываются на двойки. Так что необходима если не полная отмена домашних заданий, то снижение как минимум в два раза этого объема. Это очень здравая инициатива, и от имени Национального Комитета я ее поддерживаю», - заявила она.

Ирина Волынец связала низкий уровень понимания детьми нового материала с неудовлетворительной работой учителей.

«Тот объем домашнего задания, который получают сегодня школьники, наталкивает лично меня как маму четверых школьников, что школа сняла с себя не только воспитательную функцию, но и образовательную. Учитель, как правило, на уроке только задает тему, объявляет раздел, который сейчас проходят, показывает, где в учебнике все это можно изучить, а основная часть работы переложена на родителей. Я, например, не представляю, как без помощи родителей можно выполнить задание по обществознанию или по окружающему миру ученику начальных классов. Большая часть работы выполняется с помощью интернета, скачивается информация, распечатывается, склеивается в проект, что заставляет родителей не спать по ночам и превращает детство в пытку. Это вызывает только отвращение к учебе. Причем не только у детей, но и у родителей. Огромное количество родителей с нетерпением ждут каникул. Это время, когда они могут почувствовать, что у них есть именно дети, а не существа, с которыми постоянно нужно делать уроки», - посетовала она.

С этим мнением не согласился доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург. В эфире НСН он назвал глупостью разговоры об отмене домашних заданий.

«Когда Дума начнет заниматься тем, чем они должны заниматься? Он что, педагог или профессионал в этой области? Можно вообще ничего не делать, выдать сразу диплом, и все будет замечательно. Не бывает без заданий, понимаете? Другое дело, что они могут быть разными - творческие, проектная деятельность и так далее. Но еще ни одного нормального человека не удалось обучить без того, чтобы не работать дома. Я не знаю, какое образование этот депутат получил, я не могу оценивать его слова. Но вообще это глупость, если называть вещи своими именами. Никто ничего не отменит. Это такой бред, знаете, фэйк-ньюс. Не может быть закона на эту тему. Шум, просто информационный шум. Комментировать это смешно», - заявил он.