Режиссёр «Витьки Чеснока» поддержал Серебрякова в его высказываниях о России

Александр Хант в беседе с НСН высказал собственное мнение о национальной идее России.

Актёр Алексей Серебряков не отказался от своих слов о национальной идее России, которые вызвали волну различных реакций в творческой среде. Напомним, ранее в интервью Юрию Дуду артист заявил, что национальной идеей страны является сила, наглость и хамство.

«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей», — добавил к сказанному Серебряков.

Его коллеги по цеху разошлись по разные стороны баррикад: так, актёр Алексей Панин поддержал товарища, а кинорежиссёр Карен Шахназаров, напротив, жестко раскритиковал его высказывание.

Режиссёр Александр Хант, работавший с Серебряковым в картине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», в эфире НСН выразил недоумение, почему слова актёра вызвали такой резонанс. Иметь собственную точку зрения может каждый, заявил он. Тем более, проблемы России очевидны, и надо не бояться о них говорить.

«Честно говоря, я не очень подробно знаю саму историю скандала. Но я видел частично это интервью Алексея Серебрякова, хотя я не смотрел на контекст. Я считаю, что он, как и любой другой человек имеет право на такое мнение, и странно, что вокруг этого возникает так много скандальных историй, мнений. Как будто бы мы не можем критически смотреть на самих себя и на то, что происходит в стране. Очевидно, что не всё так благополучно, как некоторым бы хотелось. Это критика Алексея Серебрякова, и она вполне имеет место. Конечно же, надо понимать, что, говоря это, он не имел в виду дословно, это скорее его критическое замечание. В этом нет ничего страшного», — заверил режиссёр.

Наряду с этим он высказал собственное мнение по поводу национальной идеи России.

«Я считаю, что нашей стране катастрофически не хватает сил признаться в собственных слабостях. Мы как-то упорно не хотим замечать те проблемы, которые у нас под носом, а хотим называть это происками врагов, интернета, чего-то внешнего, а не разбираться в себе. Чтобы это исправить, всё очень просто, банально — надо заниматься собой, делать своё дело и стараться в нём что-то поправить. Я думаю, что национальная идея должна больше двигаться в сторону воспитания в людях самостоятельности», — заключил Александр Хант.

Добавим, что одной из претензий оппонентов Серебрякова к артисту было то, что сам он с 2012 года не живёт в России, при этом позволяя себе её критиковать. Режиссёр Андрей Кончаловский, комментируя слова актёра, посочувствовал ему, выразив надежду, что Серебряков и дальше будет сниматься в России, поскольку «там [в Канаде] он вряд ли кому-то нужен».