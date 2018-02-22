Режиссер «Штрафбата» не стал осуждать Серебрякова за высказывания о России

Народный артист РФ в эфире НСН заявил, что не хочет критиковать слова своего друга.

Российский актёр Алексей Серебряков не стал отказываться от своих слов о России, которые он произнёс ранее во время интервью. Напомним, ранее он посчитал, что основной национальной идеей РФ является хамство, наглость и сила. В то же время знания, сообразительность и предприимчивость, по мнению артиста, не доходят до уровня национальной идеи. Серебряков также признался, что доказательства тому можно получить, отъехав на 30,50,70 километров от Москвы, сообщает RT.

В свою очередь,, в сериале которого ранее снимался Серебряков, в эфирене стал осуждать актёра.

«Я люблю этого артиста! Он у меня снимался в «Штрафбате». Это одна из лучших его ролей. Поэтому я не хочу комментировать. Я слышал это высказывание, но я не хочу ни осуждать, ни чего-то ещё... Он мой товарищ и друг», - заявил НСН Досталь.

Ранее в эфире НСН глава киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров посчитал мнение Серебрякова про Россию некрасивым и бесчестным. По его словам, подобные выпады помогут ему получить «какие-то плюсы» в Канаде, где теперь живёт Серебряков. При этом глава киноконцерна усомнился в востребованности актёра в США, Канаде или других странах.

Стоит отметить, что во время интервью Серебряков поставил в пример герою фильма «Левиафан» американца, который, как утверждает актёр, боролся бы до последнего, а не проиграл, сообщает «Русская планета» .