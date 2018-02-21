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Общество

Шахназаров ответил актеру Серебрякову о национальной идее России

21 Февраля 2018 в 16:14
Шахназаров ответил актеру Серебрякову о национальной идее России

Карен Шахназаров в эфире НСН указал Алексею Серебрякову, что страну, в которой он родился и продолжает работать, критиковать бесчестно. 

Актер Алексей Серебряков заявил, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. Об этом он сообщил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Артист посетовал, что лихие 90-ые до сих пор не ушли в прошлое, в чем можно легко убедиться, если отъехать хотя бы на 30 километров от Москвы.

Глава киноконцерна «Мосфильм» кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире НСН возмутился подобным заявлениям актера.

«Человек выбрал для местом жительства Канаду. Это, безусловно, его право. Человек при этом постоянно работает в России и зарабатывает немалые деньги. Я не слышал, чтобы актер Серебряков был востребован где-нибудь в Канаде, в США или других странах. Зачем же ты после этого выступаешь с такими заявлениями? Какая в этом нужда? Для того, чтобы получить какие-то плюсы на своей новой родине? Это некрасиво и бесчестно», - заявил он.

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Алексей Серебряков не впервые негативно высказывается о России. Несколько лет назад он заявлял, что в его родной стране невозможно воспитывать детей,
так как ее жители все время хамят друг другу, а сам он предпочитает «искусственные улыбки» на Западе «искренней злобе» в России.
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