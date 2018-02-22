Панин поддержал Серебрякова в его высказываниях о национальной идее России

ФОТО: Алексей Серебряков и Алексей Панин // Instagram Алексея Панина

Алексей Панин в эфире НСН высказался в защиту Алексея Серебрякова и посетовал на отсутствие гей-парадов.

Российский актёр Алексей Серебряков не стал отказываться от своих слов о России, которые он произнёс ранее. Напомним, в недавнем интервью он заявил, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. Артист посетовал, что лихие 90-ые до сих пор не ушли в прошлое, в чем можно легко убедиться, если отъехать хотя бы на 30 километров от Москвы. Многие актеры, режиссеры и деятели культуры отреагировали жёсткой критикой в адрес Серебрякова на его слова о России.

Актер Алексей Панин в эфире НСН поддержал своего коллегу и высказал свое мнение в адрес жителей России.

«Полностью согласен с Серебряковым, с каждым его словом! В нашей стране жить нельзя! Если бы у меня была финансовая возможность, я бы ни минуты не думая, уехал бы, и ноги бы моей в этой стране не было. Россию надо любить на расстоянии. Приезжать попариться в баньке, покататься на лыжах, пообниматься с березками и все! Ничего в этой стране не поменяется, какая бы власть не была, это менталитет. У нас полууголовное, быдляческое, гомофобное общество. Это страна, [блин], рабов, быдла и хамов! Можно долго приводить примеры о том, как не уступают друг другу на дороге, как хамят в магазинах. Во всем мире люди улыбаются, а здесь все озлобленные, остервеневшие, все завидуют тому, кто богаче, кто красивее, кто успешнее. Во всем мире гей-парады – это праздник и карнавал, а у нас нет счастья и радости», - отметил он.

Алексей Серебряков — народный артист России. В 2012 году он эмигрировал в Канаду вместе с семьёй, продолжая сниматься в российских фильмах. Причиной отъезда, по словам Серебрякова, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.