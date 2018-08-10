Рехнулись что ли? «Синие ведёрки» о новых правилах техосмотра

В Госдуму внесли пакет законопроектов, ужесточающих требования к техосмотру автомобилей. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. По одной из инициатив, проведение техосмотра без аккредитации оператора техосмотра может повлечь за собой уголовную ответственность. Кроме того, предлагается вести видеозапись процедуры технического осмотра транспортного средства и ужесточить ответственность за нелегальную выдачу диагностических карт и сертификатов. К местам проведения техосмотров также выдвигаются новые требования.
В эфире НСН координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов назвал инициативу правительства никому не нужным абсурдом. По его словам, десятки миллионов автомобилистов проходят техосмотр во время обслуживания в сервисном центре, куда они приезжают после каждых 15 тысяч километров. Предложение правительства построить специальный бокс с камерами FullHD-качества, которые будут транслировать процедуру техосмотра в режиме реального времени на некий аналог Youtube, Шкуматов называет не как иначе, как идиотизм.
Автоэксперт добавил, что все равно те транспортные средства, которые действительно нуждаются в тщательном техосмотре, включая такси, автобусы, тяжелые грузовики, осматривать так же не будут. В целом, по мнению Шкуматова, предложенное правительством обновление системы техосмотра никому не нужно, тем более, что на ее развитие требуются огромные средства, которых, по заявлениям кабмина, у страны нет.
Ранее Минтранс России выступил с предложением обязать пользователей системы «Платон» заменять бортовые устройства раз в три года. Как уточняется на портале проектов нормативных правовых актов, такая необходимость обусловлена сроком действия установленных в нём «средств криптографической защиты информации», по истечении которого устройства передают недостоверные данные о перемещении транспортных средств.