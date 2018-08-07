«Синие ведёрки» выступили против смягчения наказания за обгон по встречке

Координатор движения Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что случайных нарушителей разметки необходимо штрафовать, а безответственных водителей лишать прав.

В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу. Соответствующий законопроект накануне в нижнюю палату парламента внесли депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Борис Пайкин. Парламентарии предлагают ограничиться штрафом для совершивших подобное нарушение впервые, а уже при повторном нарушении лишать водительских прав сроком до 12 месяцев, пишет RT.

В эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов раскритиковал инициативу последователей Жириновского. По словам автоэксперта, необходимо дифференцировать наказание за разные случаи выезда на встречку.