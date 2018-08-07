«Синие ведёрки» выступили против смягчения наказания за обгон по встречке

Координатор движения Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что случайных нарушителей разметки необходимо штрафовать, а безответственных водителей лишать прав.
В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу. Соответствующий законопроект накануне в нижнюю палату парламента внесли депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Борис Пайкин. Парламентарии предлагают ограничиться штрафом для совершивших подобное нарушение впервые, а уже при повторном нарушении лишать водительских прав сроком до 12 месяцев, пишет RT.
В эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов раскритиковал инициативу последователей Жириновского. По словам автоэксперта, необходимо дифференцировать наказание за разные случаи выезда на встречку.
«Допустим, в городе вы можете каким-то образом неправильно выбрать угол поворота и заехать колесом за двойную сплошную, и вас будут наказывать точно так же, как человека, который совершает двойной обгон в слепом повороте. Это абсолютно несравнимые вещи. Заметьте, от нарушения правил разметки вообще не гибнет людей, а от нарушения правил обгона гибнет тысяча людей каждый год. За нарушение фактической разметки, когда человек никого не обгоняет, просто замешкался или случайно оказался одним колесом на встречке, безусловно, нужно наказывать, но наказывать надо за то нарушение, которое этот человек совершил. Сейчас в законе есть за это наказание — штраф 1500 рублей. В то же время, за нарушение правил обгона ни в коем случае нельзя уменьшать наказание, потому что обгон это очень опасный маневр. Там должна быть жесткая дисциплина для водителей. Люди, которые ездят по встречке в слепых поворотах, совершают двойные обгоны, люди, которые вообще плевали на знаки, разметку, и все остальное и летят вам в лоб на своих машинах, такие люди должны, безусловно, быть наказаны соответственно их деяниям. Здесь вообще надо убирать штрафы и оставлять только лишение прав. К сожалению, в предложениях депутатов этого нет. Они предлагают просто всех, в том числе, извините, ******* [дураков], которых надо просто бить палками за то, что они делают на дороге, наказывать первый раз по 5000 рублей. Понимаете, как правило, ошибка при обгоне бывает первой и единственной», — отметил Шкуматов.
Ранее стало известно, что с российских дорог могут исчезнуть камеры фотофиксации нарушений ПДД, так как этот эксперимент признали неудачным и направленным лишь на сбор денег, сообщает Ura.ru
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