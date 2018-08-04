Суббота
04 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Правительство одобрило ужесточение правил техосмотра

4 Августа 2018 в 18:29
Правительство одобрило ужесточение правил техосмотра

Кабинет министров поддержал проект закона о совершенствовании системы технического осмотра транспортных средств, который предусматривает ужесточение ответственности за нарушения. Об этом объявлено на сайте правительства Российской Федерации. Как отмечают разработчики документа, предложения направлены на борьбу со сложившейся практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра автомобилей, а также за неправомерную выдачу таких карт.

Предполагается, в частности, введение фото- и видеофиксации техосмотра. Кроме того, будет установлен контроль со стороны государственных органов за соблюдением операторами соответствующих требований. Карты будут оформляться в электронном виде с электронной подписью эксперта, проводившего техосмотр.

Водителям увеличат штраф за уклонение от техосмотра, а операторам будет грозить уголовная ответственность за проведение процедуры без аккредитации. Пакет соответствующих законопроектов будет внесён в Государственную думу, передает РИА Новости.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.