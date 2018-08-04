Правительство одобрило ужесточение правил техосмотра

Кабинет министров поддержал проект закона о совершенствовании системы технического осмотра транспортных средств, который предусматривает ужесточение ответственности за нарушения. Об этом объявлено на сайте правительства Российской Федерации. Как отмечают разработчики документа, предложения направлены на борьбу со сложившейся практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра автомобилей, а также за неправомерную выдачу таких карт.

Предполагается, в частности, введение фото- и видеофиксации техосмотра. Кроме того, будет установлен контроль со стороны государственных органов за соблюдением операторами соответствующих требований. Карты будут оформляться в электронном виде с электронной подписью эксперта, проводившего техосмотр.

Водителям увеличат штраф за уклонение от техосмотра, а операторам будет грозить уголовная ответственность за проведение процедуры без аккредитации. Пакет соответствующих законопроектов будет внесён в Государственную думу, передает РИА Новости.