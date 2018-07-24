В «Платоне» заверили, что замена оборудования будет бесплатной

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В пресс-службе системы «Платон» в эфире НСН пояснили, что все устройства с СКЗИ могут эксплуатироваться не более трёх лет.

Пользователей системы «Платон» обяжут заменять бортовые устройства раз в три года. С такой инициативой выступает Минтранс России. Сейчас в сети размещено только уведомление о подготовке постановления правительства. Как уточняется на портале проектов нормативных правовых актов, такая необходимость обусловлена сроком действия установленных в нём «средств криптографической защиты информации», по истечении которого устройства передают недостоверные данные о перемещении транспортных средств.

В свою очередь, пресс-секретарь государственной системы «Платон» Олег Кириллов в эфире НСН подчеркнул, что замена оборудования будет проводиться на безвозмездной основе и дополнительными тратами для пользователей не обернется.

«Плановая замена бортовых устройств госсистемы “Платон” не несёт дополнительных расходов для грузоперевозчиков и является стандартным требованием к устройствам со средствами криптографической защиты информации. По требованиям ФСБ России, все устройства с СКЗИ эксплуатируются в течение трёх лет. Для обеспечения такого же высокого уровня передачи данных будет произведена замена по итогам трехлетнего использования устройств. Это будет осуществляться на безвозмездных условиях, согласно договору безвозмездного пользования. Плановая замена в этом году коснётся только тех перевозчиков, которые получили бортовые устройства в 2015 году», - подчеркнул собеседник НСН.

По словам Олега Кириллова, информацию о сроке службы устройства можно найти в личном кабинете пользователя.

«Для максимального удобства перевозчиков дата окончания срока использования устройства указана не только в паспорте, но и в личном кабинете пользователя на сайте системы “Платон”. Помимо этого оператор будет дополнительно информировать о процедуре», - заключил Кириллов.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН раскритиковал систему «Платон». По его мнению, «она является крайне оскорбительной», так как плата за проезд взимается со всех перевозчиков на всех дорогах, в том числе на тех, которые «и дорогами-то назвать можно условно».

Напомним, система «Платон» действует в РФ с конца 2015 года. Она распространяется на грузовики с максимальной массой свыше 12 тонн.