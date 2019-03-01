Потребителям пообещали незаметный рост цен на табак из-за цифровой маркировки

Председатель Союза потребителей России рассказал НСН, как новые правила маркировки табачных изделий пойдут на пользу населению.

С 1 марта 2019 года в России действует закон об обязательной цифровой маркировке табачных изделий. Мера призвана повысить прозрачность рынка и сократить долю контрафактной продукции. Все производители теперь должны наносить на пачку специально сгенерированный электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix, который позволяет отслеживать путь табачных изделий от производителя до конечного потребителя.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал НСН, как обязательная цифровая маркировка сигарет пойдет на пользу населению (слушайте аудио).