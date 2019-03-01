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Общество

Потребителям пообещали незаметный рост цен на табак из-за цифровой маркировки

1 Марта 2019 в 09:18
Потребителям пообещали незаметный рост цен на табак из-за цифровой маркировки
Председатель Союза потребителей России рассказал НСН, как новые правила маркировки табачных изделий пойдут на пользу населению.

С 1 марта 2019 года в России действует закон об обязательной цифровой маркировке табачных изделий. Мера призвана повысить прозрачность рынка и сократить долю контрафактной продукции. Все производители теперь должны наносить на пачку специально сгенерированный электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix, который позволяет отслеживать путь табачных изделий от производителя до конечного потребителя.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал НСН, как обязательная цифровая маркировка сигарет пойдет на пользу населению (слушайте аудио).

Эксперты оценили последствия обязательной маркировки сигарет
«Поживем, увидим. Смысл такой маркировки — это предотвратить нелегальный оборот какого-то вида продукции. В отношении табачных изделий прежде не приходилось слышать об их нелегальном обороте, но, видимо, все-таки что-то такое есть, если отрасль согласилась с введением такой меры. Посмотрим, как это будет все работать. В принципе, конечно, рынок нуждается в том, чтобы были надежные средства ликвидации нелегального оборота. Он не в интересах ни потребителей, ни добросовестных поставщиков и продавцов, ни государства, которое теряет на налогах. Так что мы, конечно, за легализацию рынка. Будем надеяться, что это будет эффективным средством и не приведет к заметному подорожанию продукции на полках. Пока нам обещают, что это сильно заметно на ценах не скажется» , — сказал Шелищ.

Ранее в сети появились материалы, согласно которым торговый дом «Кремлевский» закупил сигарет на 19 миллионов рублей. Экс-глава протокола Кремля Владимир Шевченко в эфире НСН заявил, что раньше за управлением делами президента такого не водилось.
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