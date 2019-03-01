Цифровая маркировка сигарет стала обязательной с 1 марта

В России введена обязательная цифровая маркировка сигарет. Нововведение вступило в силу с 1 марта. Проект разработал Минпромторг, в пилотном режиме он действует с января прошлого года.

Как полагают эксперты, которых цитирует «Свободная пресса» , использование электронной маркировки вместо бумажной… позволит сократить количество подделок.

Как пишет Газета.ру, теперь производители обязаны наносить на пачку сигарет специально сгенерированный цифровой код, с помощью которого можно проследить путь пачки от производителя до потребителя.

Кроме того, авторы инициативы рассчитывают, что это поможет вывести из тени часть «серых» игроков и обеспечит дополнительный приток налогов в бюджет.

Добавим, в Минпромторге уверили, что роста цен на табачную продукцию из-за внедрения обязательной маркировки не будет.