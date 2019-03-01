Цифровая маркировка сигарет стала обязательной с 1 марта

Как полагают эксперты, которых цитирует «Свободная пресса», использование электронной маркировки вместо бумажной… позволит сократить количество подделок.
Как пишет Газета.ру, теперь производители обязаны наносить на пачку сигарет специально сгенерированный цифровой код, с помощью которого можно проследить путь пачки от производителя до потребителя.
Кроме того, авторы инициативы рассчитывают, что это поможет вывести из тени часть «серых» игроков и обеспечит дополнительный приток налогов в бюджет.
Добавим, в Минпромторге уверили, что роста цен на табачную продукцию из-за внедрения обязательной маркировки не будет.
До 1 июля 2020 года на территории России допускается параллельный оборот табачной продукции с маркировкой и без нее, после чего вступит в силу запрет продавать сигареты без маркировки.
В Сети появились материалы, согласно которым торговый дом «Кремлевский» закупилсигарет на 19 миллионов рублей. Экс-глава протокола Кремля Владимир Шевченко в эфире НСН заявил, что раньше за управлением делами президента такого не водилось.