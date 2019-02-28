При Ельцине такого не было! Экс-советник президента России о закупке сигарет Кремлем

Бывший глава протокола Кремля Владимир Шевченко в эфире НСН заявил, что раньше за управлением делами президента такого не водилось.

В Сети появились материалы, согласно которым торговый дом «Кремлевский» закупил сигарет на 19 миллионов рублей. Заказчик входит в структуру управления делами президента России. Сообщалось о заключении шести контрактов на сумму от 686 тысяч до 4,3 миллионов рублей. За эти деньги заказчик должен получить больше 360 тысяч единиц товара различных марок, производством которых занимается «Калужская табачная фабрика» и «Липецкая табачная фабрика». Цена каждого товара составляет от 47 до 57 рублей, однако не известно имеется ли в виду пачка или сигарета.

Пресс-секретарь Управделами президента России Елена Крылова объяснила суть заказа. По ее словам, он был сделан «в рамках обычной коммерческой деятельности». Причем продавать указанную табачную продукцию планируют сразу в нескольких российских городах. По ее словам, из бюджета на покупку сигарет не было выделено ни копейки.

в эфирепризнался, что не помнит подобных прецедентов во время своей работы в Кремле.

«Мы никогда не закупали сигареты. Что нам делать больше нечего? Я даже не помню, где во времена Бориса Николаевича продавались сигареты. В буфете, может быть, один-два человека покупали. В книжных и газетных киосках точно не продавались. Табачных ларьков не было», — рассказал он.

Напомним, осенью 2018 года в Сети появилась информация о заключении торговым домом «Кремлевский» семи контрактов с «Остров Логистик» на поставку икры летучей рыбы по $48,77 тыс. за каждый. Сообщалось, что сумма покупки составила около 22,6 млн руб. и соответствовало поставке порядка 210 кг икры. В Управделами президента позднее пояснили, что закупка производилась в рамках договора на обслуживание сети «Якитория».