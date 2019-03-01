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Общество

Эксперты оценили последствия обязательной маркировки сигарет

1 Марта 2019 в 08:35
Эксперты оценили последствия обязательной маркировки сигарет
В эфире НСН эксперты рассказали о положительных и отрицательных сторонах введения обязательной цифровой маркировки табачных изделий в России.

С 1 марта 2019 года в России вступил в силу закон об обязательной цифровой маркировке табачных изделий. Мера призвана повысить прозрачность рынка и сократить доля контрафактной продукции. Добавим, что эксперимент с цифровой маркировкой стартовал еще в апреле 2018 года. Производители начали наносить на пачку специально сгенерированный электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix, который позволяет отслеживать путь табачных изделий от производителя до конечного потребителя. Сегодня все без исключения участники табачного рынка обязаны зарегистрироваться в системе. Кроме того с 1 июля 2019 года все российские фабрики обязаны перейти на производство сигарет с цифровой маркировкой.

Как рассказал НСН главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв, табачная продукция уже давно была готова к такому повороту. По его словам, эксперимент по маркировке сигарет показал неплохие результаты.

«Первые результаты эксперимента с табаком позитивны: это не очень обременительно и для бизнеса, и для торговли. Надо сказать, что эта мера помогает выявить контрафакт, но не сильно. В легальной рознице уже не получится торговать нелегальным продуктом, но на параллельную торговлю через интернет, например маркировка, никак не влияет. Теперь просто сильнее барьер между легальным и теневым секторами», — пояснил Королёв.

Маркировать всё. Кто заплатит за борьбу с контрафактом?

Однако не все эксперты видят только положительное в нововведении. Так, председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН объяснил, как повлияет на цену товаров обязательная маркировка.

«Разумеется, что маркировка приведёт к повышению цен, но, если это будут товары изначально дорогие, то подорожание будет незаметным. Причём, это заставит производителей приобретать специальное оборудование для маркировки, его обсуживать, вводить дополнительные технологические процессы, а это немалые деньги. И для малых производителей эти затраты могут быть вовсе неподъёмны, что тоже скажется на малом и среднем бизнесе. Многие отрасли, как мне известно, считают, что их продукция в этом [маркировке] не нуждается, но их будут принуждать», — рассказал глава Союза потребителей РФ.

Напомним, в Минпромторге уверили, что роста цен на табачную продукцию из-за внедрения обязательной маркировки не будет. Кроме того до 1 июля 2020 года на территории России допускается параллельный оборот табачной продукции с маркировкой и без нее, после чего вступит в силу запрет продавать сигареты без маркировки.
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