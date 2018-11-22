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Общество

Потеря для всей страны. Клинцевич о смерти начальника ГРУ

22 Ноября 2018 в 09:31
Потеря для всей страны. Клинцевич о смерти начальника ГРУ

Сенатор вспомнил в эфире НСН личные качества генерал-полковника Игоря Коробова.


Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов скончался на 63-ем году жизни. Об этом рассказали в Минобороны. Как отмечается в сообщении ведомства, генерал-полковник умер после продолжительной болезни. В Минобороны выразили соболезнования родным и близким Коробова. Он возглавлял Главное управление, в прошлом ГРУ, с января 2016 года.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич вспомнил в эфире НСН о личных качествах главы российской военной разведки (слушайте аудио).

Новости за ночь: Начальник ГРУ Коробов умер после тяжёлой болезни
«Это был профессионал высочайшего уровня, который очень серьезно помог России. Это большая потеря для Вооруженных сил и для России в целом. Я знаю очень многих работников ГРУ. Все о нем самых теплых и добрых воспоминаний и высочайшего уважения. Странно слышать такие высокие оценки личных человеческих качеств человека такой должности с такими возможностями», — отметил сенатор.

Напомним, что до 2010 года Главное управления Генштаба ВС называлось Главным разведывательным управлением (ГРУ). В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к историческому названию. Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН поддержал главу государству в том, что ГРУ без буквы Р звучит нелепо.
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