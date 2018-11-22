Потеря для всей страны. Клинцевич о смерти начальника ГРУ

Сенатор вспомнил в эфире НСН личные качества генерал-полковника Игоря Коробова.

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов скончался на 63-ем году жизни. Об этом рассказали в Минобороны. Как отмечается в сообщении ведомства, генерал-полковник умер после продолжительной болезни. В Минобороны выразили соболезнования родным и близким Коробова. Он возглавлял Главное управление, в прошлом ГРУ, с января 2016 года.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич вспомнил в эфире НСН о личных качествах главы российской военной разведки (слушайте аудио).