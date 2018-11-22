Новости за ночь: Начальник ГРУ Коробов умер после тяжёлой болезни

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Начальник ГРУ Игорь Коробов умер на 63-ем году жизни

Начальник ГРУ генерального штаба – замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-ем году жизни. Об этом рассказали в Минобороны. Как отмечается в сообщении ведомства, генерал-полковник умер после продолжительной болезни. В Минобороны выразили соболезнования родным и близким Коробова. Напомним, он возглавляет ГРУ с января 2016 года.

СМИ признали российский борщевик стихийным бедствием

Немецкие СМИ назвали распространение борщевика в РФ стихийным бедствием. Как отмечают журналисты, если ранее растение находилось только на территории Кавказа, то теперь площадь произрастания сорняка составляет свыше 1 миллиона гектаров. Иногда борщевик вырастает в высоту на несколько метров, при этом другие представители флоры вместе с ними находиться не могут, сообщает Suddeutsche Zeitung. Однако, как подчёркивает издание, проблема характерна не только для России, но и для Европы.

Президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко обвинили в пьянстве во время протестов, которые проходили в стране осенью 2013 – замой 2014 года. С такими словами выступил глава Социалистической партии Илья Кива. Он подчеркнул, что видел, как Порошенко «вываливал на улицу бухой и еле языком волочил». Кива также отметил, что все участники Евромайдана делились на несколько категорий: кто-то был на баррикадах в мороз, а кто-то – в доме профсоюзов, сообщает телеканал NewsOne.

«Турецкий поток» позволит отказаться от транзита газа через Украину с 2022 года.

«Газпром» определил маршрут поставок газа по «Турецкому потоку». Голубое топливо пойдёт через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Стоит отметить, что топливная компания уже приступила к бронированию трубопроводных мощностей в этих государствах, сообщает «Коммерсант». Согласно плану, Болгария и Сербия должны начать получать газ по «Турецкому потоку» уже в 2020 году, через год поставки планируется осуществить в Венгрию. В целом, это позволит с 2022 года отказаться от транзита «голубого топлива» через Украину, отмечает СМИ.