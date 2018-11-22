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Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

22 Ноября 2018 в 06:15
Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов
На 63-ем году жизни скончался начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Игорь Коробов. Об этом в четверг, 22 ноября сообщило Министерство обороны.

Сообщается, что Коробов долгое время боролся с тяжелой болезнью. В Минобороны выразили соболезнования супруге Коробова и его двум дочерям, передает РЕН ТВ.

Игорь Коробов возглавил Главное управления российского Генштаба в 2016 году, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, что до 2010 года Главное управления Генштаба ВС называлось Главным разведывательным управлением (ГРУ). В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к историческому названию. Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН поддержал главу государству в том, что ГРУ без буквы Р звучит нелепо.
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