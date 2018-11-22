Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

Сообщается, что Коробов долгое время боролся с тяжелой болезнью. В Минобороны выразили соболезнования супруге Коробова и его двум дочерям, передает РЕН ТВ.
Игорь Коробов возглавил Главное управления российского Генштаба в 2016 году, отмечает «Свободная пресса».
Напомним, что до 2010 года Главное управления Генштаба ВС называлось Главным разведывательным управлением (ГРУ). В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к историческому названию. Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН поддержал главу государству в том, что ГРУ без буквы Р звучит нелепо.