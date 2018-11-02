Бывший разведчик: ГРУ без буквы Р звучит нелепо

Полковник КГБ в отставке заявил в эфире НСН, что поддерживает решение президента о возвращении ведомству прежнего названия.

Владимир Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ. На торжественном концерте в Театре Российской армии глава государства обратился к ветеранам и сотрудникам службы с поздравительной речью в честь 100-летия легендарного ГРУ. Президент России предложил подумать о восстановлении названия Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ. «Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», - добавил Путин под аплодисменты в зале, сообщает «Интерфакс».

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН вспомнил о недавней истории с разбирательством в «деле Скрипаля».

«Что касается заявления президента, он абсолютно прав, потому что название ГУ полностью идиотское, кто это придумал? Так что пусть будет ГРУ снова. Надо воссоздать имидж разведке после «Скрипалевской» комедии со слезами на глазах. Я считаю, рано или поздно пора уже поставить точку в этой истории президенту и правительству. Все должны узнать, что произошло на самом деле, что это за люди», - добавил он.

Главное разведывательное управление было образовано в 1992 году, когда был подписан международный договор об окончательном разделении остатков Вооруженных сил СССР. В 2010 году оно стало называться Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.