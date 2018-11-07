Политолог: Ольгу Глацких уже ничего не спасет

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Глава Института региональных проблем в беседе с НСН заявил, что чиновничья карьера Ольги Глацких, высказавшейся о том, что государство ничего не должно молодежи, пошла под откос.

Следственный комитет заинтересовался работой директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. Ранее распоряжением губернатора региона Евгения Кувайшева ее отстранили от должности из-за резонансного высказывания о том, что государство не обязано помогать детям. Позже чиновница пояснила, что в своей речи она делала акцент на основную родительскую функцию в воспитании подрастающего поколения. Ее слова, по признанию Глацких, были вырваны из контекста, она принесла извинения. Но дело приняло другой оборот.

Следком, как сообщается на сайте ведомства, проверит расходование 131 миллионов рублей, выделенных Департаменту на реализацию проектов по поддержке талантливой молодежи. При этом, по меньшей мере, три из четырех смен по обучению талантливых подростков проходили в отеле, аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона. Следователям предстоит установить правомерность и эффективность использования бюджетных средств.

в эфирепредположил, что Глацких лишиться своего поста даже не из-за необоснованных трат, а из-за того, что власти не нужны чиновники, идущие вразрез с основным вектором.

«Вопросы были к чиновнице, но не хотели акцентировать внимание на них. У нас чиновников не любят лишний раз трогать. А в данном случае неосторожное высказывание развязало кому-то руки. Подобные проверки проводятся только тогда, когда есть, что находить. Обычная для чиновника защита статусом в данном случае перестала работать», - считает эксперт.

Дмитрий Журавлев предположил, что какие-то доследственные проверки уже были. Наверняка, по мнению политолога, спросили у той же «талантливой молодежи», выделяли ли им средства.

«Не думаю, что в отношении Глацких будут приняты какие-то радикальные решения. У нас было множество прецедентов, когда тот же депутат мог озвучить какую-то ерунду, но они по–прежнему сидят в своих креслах. И сказать, что на каждого сморозившего ерунду налетят, замучают, замордуют….Нет, такого не бывает. Что касается Глацких, то я предположу, что ее высказывание окажется несовместимым с политической должностью. А во-вторых, нужен ли власти человек с таким подходом? – задал риторический вопрос