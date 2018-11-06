Лимонов призвал убрать из всех ветвей власти бывших спортсменов

Лимонов, как пишет издание «Свободная пресса», предположил, что государство считает их безопасными для себя, и потому забило ими под завязку и Госдуму, и региональные власти.
Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике в групповых Ольга Глацких с 2016 года занимает пост директора Департамента молодёжной политики Свердловской области.
Она оказалась в центре скандала после откровенного высказывания о государственной политике в отношении детей и молодежи. В итоге было принято решение губернатором региона Евгением Куйвашевым временно освободить ее от исполнения служебных обязанностей.
Руководитель «Агентства инновационного развития», в прошлом начальник отдела социальных программ и проектов в сфере молодежной политики Росмолодежи Станислав Сахаров, обсуждая этот скандал в эфире НСН, заявил, что есть такие регионы, где убеждения Глацких посчитали бы «нормальными».