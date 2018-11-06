Лимонов призвал убрать из всех ветвей власти бывших спортсменов

Вслед за многократным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым, который предложил запретить спортсменам избираться в Госдуму, подобную идею озвучил писатель Эдуард Лимонов. Так он отреагировал на скандал в чиновницей Ольгой Глацких в Свердловской области. Лимонов считает, что экс- спортсменов стоит убрать не только из федеральных органов власти, но региональных.

Лимонов, как пишет издание «Свободная пресса», предположил, что государство считает их безопасными для себя, и потому забило ими под завязку и Госдуму, и региональные власти.

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике в групповых Ольга Глацких с 2016 года занимает пост директора Департамента молодёжной политики Свердловской области.

Она оказалась в центре скандала после откровенного высказывания о государственной политике в отношении детей и молодежи. В итоге было принято решение губернатором региона Евгением Куйвашевым временно освободить ее от исполнения служебных обязанностей.