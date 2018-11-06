Что у чиновников на уме, то у Глацких на языке?

Неосторожность в суждениях стоила уютного кресла очередной региональной чиновнице.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, забыв, что живет в эпоху высокоскоростного интернета, на встрече с молодежью высказала нетривиальную мысль о том, как должны строиться взаимоотношения государства и подрастающего поколения. «Вам, - сказала молодежи директор департамента молодежной политики, - государство вообще ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Видеозапись, на которой чиновница знакомит собеседников со своим взглядом на молодежную политику, сделала ее звездой сети. Правда, бремя славы оказалось тяжелым. Тирада не осталась незамеченной такими людьми, как музыкант Сергей Шнуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но, если Шнуров отозвался на это саркастическим стихотворением, то в реакции главы региона не было ни намека на иронию: Евгений Куйвашев распорядился отстранить Ольгу Глацких от должности на время проведения проверки. В заявлении, распространенном от имени свердловского губернатора, говорится, что он совершенно не может согласиться с заявлениями, звучащими на видеозаписи.

«Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», - говорится в заявлении губернатора.

Сама чиновница позже утверждала, что просто некорректно сформулировала мысль. Сказать она хотела будто бы о том, что молодежи надо «самостоятельно и активно развиваться,.. а не только рассчитывать на государство». Но было уже поздно. Стихи Шнурова уже были в сети:

То пот течет или блестит слеза ли?

Миг откровения не будет долгим.

Ну наконец-то все как есть сказали,

За прямоту спасибо вещей Ольге.

Нам государство не должно — и точка.

Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,

Мы ни к чему вообще-то родились.

А вдруг прав поэт? И вся вина чиновницы в том, что она просто проговорилась? Замоталась в делах государственных, и ляп – что на уме, то и на языке. Ведь наверняка по отчетам все красиво и ровно у нее с молодежной политикой. А тут какие-то юнцы со своим интернетом, будь он неладен…

А вдруг поэт прав еще и в том, что не она одна так думает, а вся чиновничья каста? Вот это было бы действительно страшно. Потому что позиция такого рода может вызвать только одну реакцию: если государство нам ничего не должно, так и мы ему ничего не должны.

Всеволод Нерознак