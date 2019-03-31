В Госдуме ответили на идею уравнять электронные и обычные сигареты

Законодатели и общественники напомнили НСН о вреде здоровью от электронных сигарет.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава относительно того, чтобы оборот обычных и электронных сигарет регулировался одинаково. При этом под закон попадут и так называемые электронные системах доставки никотина, которые в народе именуют «электронными сигаретами». Кроме того, предусмотрено введение административной ответственности за курение несовершеннолетними лицами подобных сигарет.

Член комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко в интервью НСН усомнился в эффективности принятых решений.

«Пока не известно, о чем идет речь. Госдума уже два года говорит о том, что нужно регулировать продажу сигарет из табака и электронных одним законом. Но у нас в комитете информации из правительства пока нет. Если же говорить о наказании несовершеннолетних, то требуется внести поправки в КоАПП. Отмечу, что уже в 26 регионах введен запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов», - отметил парламентарий.

Молодежь часто начинает курить именно с электронных средств доставки никотина. Об этом ранее заявила на пресс-конференции НСН глава программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова.

«У нас 15% мальчиков и 13% девочек 13-15 лет употребляют электронные сигареты. Потому нам нужно с особым вниманием подходить к этой группе. Многие именно начинают курить именно с электронных средств доставки табака», - сказала она.

Глава исполнительного комитета МОД «Движение против рака», член Общественного совета при Минздраве России Николай Дронов заявил НСН, что борьбу с употреблением табака нужно вести с позиции мягкой силы.

«Только рост благосостояния граждан, повышение их уровня жизни позволит на системном уровне бороться с вредными привычками наших соотечественников. Все рекомендации и регулирование должны иметь характер мягкой силы. У нас очень непростая ситуация в плане борьбы с бедностью, нужно использовать в том числе и экономические рычаги», - сказал общественник.

Напомним, что ранеео радикальных отличиях сигарет от систем нагревания табака.