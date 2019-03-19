Онколог признал эффективность электронных сигарет в отказе от курения

Электронные сигареты эффективны в плане отказа от курения. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Минздрав объявил войну электронным сигаретам» заявил руководитель отдела эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, член-корреспондент РАН Давид Заридзе.

«Электронные сигареты и устройства нагревания табака концептуально отличаются от сигарет. Никто не говорит, что они безвредные. Но они гораздо менее вредные, чем сигареты. В сигаретах табак нагревается до 900 градусов, происходит пиролиз табака, и выделяются полициклические углеводороды – самые канцерогенные вещества. По данным исследований, электронные сигареты эффективны в плане отказа от курения. Более эффективны, чем фармакологические способы доставки никотина в организм», - сказал ученый.

Напомним, в новой концепции Минздрава России по противодействию потреблению табака на период 2019–2035 гг. был определён термин «Электронное средство доставки никотина», под который подпадают популярные сегодня систем нагревания табака Iqos и Glo, и принято решение приравнять подобные устройства к обычным сигаретам.