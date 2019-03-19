Электронные сигареты назвали одной из причин курения среди молодежи

Молодежь часто начинает курить именно с электронных средств доставки никотина. Об этом заявила на пресс-конференции НСН глава программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова.

«У нас 15% мальчиков и 13% девочек 13-15 лет употребляют электронные сигареты. Потому нам нужно с особым вниманием подходить к этой группе. Многие именно начинают курить именно с электронных средств доставки табака», - сказала она.

Напомним, в новой концепции Минздрава России по противодействию потреблению табака на период 2019–2035 гг. был определён термин «Электронное средство доставки никотина», под который подпадают популярные сегодня систем нагревания табака Iqos и Glo, и решено приравнять подобные устройства к обычным сигаретам.