Успех в борьбе с курением обусловили повышением уровня жизни россиян

Борьбу с употреблением табака нужно вести с позиции мягкой силы, считает глава исполнительного комитета МОД «Движение против рака», член Общественного совета при Минздраве России Николай Дронов. Об этом он заявила на пресс-конференции НСН на тему: «Минздрав объявил войну электронным сигаретам».

«Только рост благосостояния граждан, повышение их уровня жизни позволит на системном уровне бороться с вредными привычками наших соотечественников. Все рекомендации и регулирование должны иметь характер мягкой силы. У нас очень непростая ситуация в плане борьбы с бедностью, нужно использовать в том числе и экономические рычаги», - сказал общественник.

Ранее глава программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова на пресс-конференции НСН предложила продавать электронные сигареты и инновационные средства доставки никотина в аптеках.