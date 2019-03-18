Новые правила продажи бензина могут осложнить работу заправок

Минпромторг подготовил изменения в правила продажи бензина и дизельного топлива. Согласно поправкам, сотрудников АЗС обяжут сверять достоверность показаний с помощью мерника и предъявить потребителю паспорт топлива по первому требованию. В нем содержится информация об изготовителе, поставщике, дате поставке, информация о марке топлива должна будет присутствовать на кассовых чеках.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с НСН рассказал, что в правилах по продаже бензина и дизельного топлива нет ничего нового, они лишь закрепляют на законодательном уровне права клиентов АЗС, которые и раньше соблюдались в полной мере.
«В этом нет ничего кардинально нового. Сейчас по просьбе клиента персонал заправки предоставляет документы и делает замеры. Единственное, в чем разница: согласие на это было правом владельца заправки, сейчас это будет вменено в обязанность. Не считаю, что это что-то изменит, плохого в этом тоже не вижу. Раньше сотрудники АЗС, допустим, могли встать в позу и сказать, что могут провести замеры только в присутствии сотрудников профильных органов. Практика показывает, что если клиент хочет провести замеры, то ни один здравомыслящий хозяин заправки не пойдет против воли клиента. Здесь есть риск, что это может превратиться в массовый формат «а давайте посмотрим», что может усложнить работу заправок, вызвать очереди и остальные сложности», - сказал эксперт.
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша придерживается аналогичной точки зрения. Он отметил, что сейчас любой водитель может обратиться с жалобой на недолив или другие нарушения на горячую линию Росстандарта.
«Я не понимаю, что они предлагают, они стучатся в открытые двери. Сегодня по требованию любого водителя владелец АЗС обязан взять замерник и показать ему объем отпускаемого топлива. Сейчас требование технического регламента – паспорт качества по последнему сливу обязан висеть на видном месте и предоставляться любому водителю по требованию. Если есть случаи отказа, то есть горячая линия Росстандарта, который за этими вещами следит, вы можете пожаловаться. Мне неизвестно о случаях отказа», - отметил эксперт.
Аркуша призвал искать причины появления некачественного топлива в экономике и усилить контроль за бензином и дизельным топливом на стадии производства и поставки.«Нужно разобраться в причинах, почему появляется некачественное топливо. Как правило, причина кроется в экономике. Во многих случаях, когда возникает диспаритет оптово-рыночных цен, когда оптовые цены сравниваются или превышают рыночные, то это стимулирует на поиск более дешевого топлива, которое не всегда является качественным. Самое главное, чтобы была нормальная маржинальная доходность рыночного бизнеса, тогда не возникает стимулов искать дешевое топливо. В настоящее время все меры борьбы направлены против АЗС, намного сложнее бороться с производителями и поставщиками этого топлива. Этот вопрос многократно поднимался на заседаниях Росстандарта, производство первично. Как только мы наладим такой заслон производству и поступлению этого топлива на рынок, оно не будет доходить до автомобилистов. Контроль должен быть не на конечном звене, а по всей цепочке», - заключил эксперт.
Ранее эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев предложил бороться с некачественным топливом с помощью оборотных штрафов, чтобы АЗС экономически было нецелесообразно его продавать.