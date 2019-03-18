Новые правила продажи бензина могут осложнить работу заправок

Эксперты рассказали НСН, как изменится работа автозаправочных станций после вступления новых правил в силу.

Минпромторг подготовил изменения в правила продажи бензина и дизельного топлива. Согласно поправкам, сотрудников АЗС обяжут сверять достоверность показаний с помощью мерника и предъявить потребителю паспорт топлива по первому требованию. В нем содержится информация об изготовителе, поставщике, дате поставке, информация о марке топлива должна будет присутствовать на кассовых чеках.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с НСН рассказал, что в правилах по продаже бензина и дизельного топлива нет ничего нового, они лишь закрепляют на законодательном уровне права клиентов АЗС, которые и раньше соблюдались в полной мере.

«В этом нет ничего кардинально нового. Сейчас по просьбе клиента персонал заправки предоставляет документы и делает замеры. Единственное, в чем разница: согласие на это было правом владельца заправки, сейчас это будет вменено в обязанность. Не считаю, что это что-то изменит, плохого в этом тоже не вижу. Раньше сотрудники АЗС, допустим, могли встать в позу и сказать, что могут провести замеры только в присутствии сотрудников профильных органов. Практика показывает, что если клиент хочет провести замеры, то ни один здравомыслящий хозяин заправки не пойдет против воли клиента. Здесь есть риск, что это может превратиться в массовый формат «а давайте посмотрим», что может усложнить работу заправок, вызвать очереди и остальные сложности», - сказал эксперт.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша придерживается аналогичной точки зрения. Он отметил, что сейчас любой водитель может обратиться с жалобой на недолив или другие нарушения на горячую линию Росстандарта.

«Я не понимаю, что они предлагают, они стучатся в открытые двери. Сегодня по требованию любого водителя владелец АЗС обязан взять замерник и показать ему объем отпускаемого топлива. Сейчас требование технического регламента – паспорт качества по последнему сливу обязан висеть на видном месте и предоставляться любому водителю по требованию. Если есть случаи отказа, то есть горячая линия Росстандарта, который за этими вещами следит, вы можете пожаловаться. Мне неизвестно о случаях отказа», - отметил эксперт.

Аркуша призвал искать причины появления некачественного топлива в экономике и усилить контроль за бензином и дизельным топливом на стадии производства и поставки.