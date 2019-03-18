В России изменятся правила продажи бензина

Правила продажи бензина на заправках в России изменятся. Минпромторг подготовил правила, которые ужесточат продажу ряда товаров. В том числе, АЗС будут обязаны продавать только те бензин и дизельное топливо, которые соответствуют ГОСТу, сообщает Ura.ru.

В соответствии с новыми правилами, автовладельцы смогут проверить прямо на автозаправке качество топлива и его количество, заливаемое в бак машины. Кроме того, станции будут обязаны приобрести мерники, которые соответствуют стандартам, чтобы еженедельно проводить контроль колонок и отчитываться о результатах замера перед покупателями.

Уточняется, что на заправочных станциях также появятся паспорта топлива, а в кассовом чеке начнут указывать наименование и марку топлива.

Ранее Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН предсказал рост цен на бензин в марте.