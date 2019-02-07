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Экономика

Не все АЗС победили в себе Василия Алибабаевича

7 Февраля 2019 в 22:00
Не все АЗС победили в себе Василия Алибабаевича
Вполне ожидаемыми оказались результаты проверки качества бензина, проведенной в пилотном регионе. 

Им стало Ставрополье, где Роскачество, Минпромторг и Росстандарт провели проверку бензина марки Аи-92. Выяснилось, что в семи случаях из 60 автомобилистам предлагается фальсификат, - сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. Бензин проверяли по 31 показателю, в частности  на соответствие обязательным требованиям техрегламента Таможенного союза, ГОСТу, экологическим и эксплуатационным показателям. Большинство нарушений зафиксировано на небольших автозаправках частных предпринимателей, - констатировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Всего же были проверены 60 АЗС на Ставрополье: 24 сетевых (семи брендов) и 34 частных. Основным источником фальсифицированного бензина на заправках региона Росстандарт назвал нефтебазы Северного Кавказа. Заправки-нарушители в ближайшее время могут получить так называемый оборотный штраф, - отмечает «Российская газета». Проверки планируется продолжить и в других регионах.

Воздержаться от секторального принципа оценки качества бензина – у «частников» плохой, у «сетевиков» хороший – призвал в эфире НСН президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, некачественное топливо – проблема конкретных АЗС вне зависимости от формы собственности.

«Я бы говорил о проблеме качества, во-первых, как о проблеме, безусловно существующей, но все-таки как о проблеме отдельных заправок. И в принципе с качеством не тем, которое нужно, можно встретиться и на заправках нефтяных компаний – человеческий фактор никто не отменял. Секторальная вот эта абсолютизация и эстраполяция выводов – я категорически против такого подхода», - сказал собеседник НСН. 

Однако, как ни крути, а большее количество нарушений на частных независимых от ВИНКов АЗС есть факт, подтвержденный результатами официальной проверки, во всяком случае, в одном отдельно взятом регионе. На это обратил внимание в интервью НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев.

«По-прежнему, присутствует такое явление: большее количество нарушений выявлено в независимой рознице. А на сетевых заправках топливо более качественное. Бороться с некачественным топливом можно при помощи оборотных штрафов. Чтобы экономически было нецелесообразно его продавать. Доказать, что поломка автомобиля произошла по вине заправщика, из-за некачественного бензина на АЗС достаточно сложно. Поэтому заправляться нужно, конечно, в проверенных местах», - ответил эксперт. 

Без малого полвека уже фильму «Джентльмены удачи», а дело Василия Алибабаевича, разводившего бензин ослиной мочой, по-прежнему непобедимо.

Всеволод Нерознак


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