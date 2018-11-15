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Общество

Нарколог объяснил, как холод способствует пьянству

15 Ноября 2018 в 10:58
Нарколог объяснил, как холод способствует пьянству
Фото: sovetnews.com
Президент Независимой наркологической гильдии и эксперт Общественной палаты расскзаал НСН, почему в холодных странах больше пьющих.

Жители холодных стран и наименее солнечных регионов употребляют больше алкоголя. К такому выводу пришла группа ученых из США, Мексики и Испании, которые связали данные о потреблении алкоголя жителями 193 стран и 50 штатов Америки с климатическими условиями. Результаты исследования опубликованы в журнале Hepatology. По данным ученых, в холодных местностях также зафиксировано больше случаев возникновения цирроза печени, которое связано с злоупотреблением спиртным.

Холодный климат способствует употреблению более крепких спиртных напитков, а это в свою очередь, приводит к более высокой доле алкоголизма, заметил президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в эфире НСН.

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«Человеку как-то хочется согреться. Употребление крепких спиртных напитков вызывает более выраженное ощущение тепла, но также способствует более быстрому развитию алкоголизма как зависимости. Уровень потребления алкоголя в средиземноморских странах достаточно высок, но там уровень алкоголизации и возникновения зависимости совершенно другой, потому как в теплом климате чисто физиологически нет такого желания употреблять крепкие спиртные напитки. Там употребляют, как правило, вина, коктейли, пиво», — рассказал Исаев.

Эксперт Общественной палаты также отметил, что в средиземноморских странах, в частности, в Италии, Испании, Греции и на Кипре намного больше солнечных дней, чем, например, на севере России. Как выяснили ученые, количество солнечных часов обратно коррелирует с количеством выпитых в год литров алкоголя на душу населения.

Ранее британские ученые рассказали о новой пользе кофе. Как заявили исследователи британского Института научной информации о кофе, этот напиток на 25% снижает риск сахарного диабета второго типа. Эта информация удивила кандидата медицинских наук в области диетологии Маргариту Королеву. В эфире НСН она отметила, что кофе может принести ненужные проблемы тем, кто злоупотребляет этим напитком.
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