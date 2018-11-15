Нарколог объяснил, как холод способствует пьянству

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Президент Независимой наркологической гильдии и эксперт Общественной палаты расскзаал НСН, почему в холодных странах больше пьющих.

Жители холодных стран и наименее солнечных регионов употребляют больше алкоголя. К такому выводу пришла группа ученых из США, Мексики и Испании, которые связали данные о потреблении алкоголя жителями 193 стран и 50 штатов Америки с климатическими условиями. Результаты исследования опубликованы в журнале Hepatology. По данным ученых, в холодных местностях также зафиксировано больше случаев возникновения цирроза печени, которое связано с злоупотреблением спиртным.

Холодный климат способствует употреблению более крепких спиртных напитков, а это в свою очередь, приводит к более высокой доле алкоголизма, заметил президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в эфире НСН.