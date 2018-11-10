Контрафакт не пройдет. Легализация интернет-торговли поможет алкогольному рынку

РИА Новости

Вадим Дробиз в эфире НСН подтвердил, что регулирование сферы интернет-торговли поможет очистить рынок алкоголя от суррогата и контрафакта.

В России разрешат торговать алкоголем через интернет. Предложенный правительству на рассмотрение законопроект предлагает на первом этапе (уже с 1 января 2019 года) разрешить оптовую продажу тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием, а также пива, сидра и медовухи. Через год будет разрешена оптовая продажа всей алкогольной продукции. Розничная интернет-продажа алкоголя станет доступной в 2022 году.

В документе отмечается, что сайты, продающие алкоголь, будут находиться в зоне egais.ru, а их доменные имена будут указываться в соответствующей лицензии или реестре. Продажа пива через Интернет будет возможна только при организации ИП, которые будут включаться в специальный реестр.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН поддержал законопроект. Эксперт считает, что легализация интернет-торговли поможет сократить процент контрафакта на рынке алкоголя.

«Легальной продажи через интернет не существует, но так или иначе интернет-торговля алкоголем в России осуществляется. И там большая часть алкогольной продукцией является нелегальной и контрафактной. Однозначно легализация этого канала выкинет оттуда контрафакт. Это не значит, что контрафакт из продажи исчезнет совсем. Появятся другие способы его сбыта. Контрафакт и суррогат всегда найдут своего покупателя. Такая продукция существует во всем мире: и в США, и в Великобритании, в и Германии. Там контрафакта порядка 15% объема. У нас в Интернете сегодня нелегального алкоголя процентов 80-85. С легализацией интернет-торговли ее доля сократится», - заявил собеседник агентства.

Дробиз отметил, что интернет-торговля на сегодняшний день является самым передовым направлением. В сети сегодня можно найти почти все – от продуктов питания до ювелирных украшений и бытовой техники.

«Я не исключаю, что через 10-15 лет половина товаров будет продаваться в интернете с доставкой. И мы в России, дабы не быть ретроградами и идиотами, должны узаконить эту продажу, в том числе и алкоголя. Ничего страшного в этом нет, никакой дополнительной алкоголизации общества это не несет. В законопроекте все это нормально продумано», - заключил Вадим Дробиз.

Продажи алкоголя через Интернет запрещены в России с 2008 года. Но этот запрет фактически не действует. По оценкам экспертов, доход теневого рынка интернет-торговли алкоголем оценивается в 1,7 млрд рублей в год.