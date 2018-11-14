Диетологи не поверили в новую пользу кофе

Кандидат медицинских наук в эфире НСН усомнилась, что кофе спасает от сахарного диабета.

Употребление кофе снижает риск заболеть инсулиннезависимым диабетом (2-го типа). К такому выводу пришли учёные из Института научной информации о кофе (ISIC). Они проанализировали 30 исследований, в которых приняли участие более 1,185 миллиона человек. Выяснилось, что люди, которые употребляли 3-4 чашки кофе в день болели сахарным диабетом 2-го типа на 25% реже. Такие показатели были достигнуты как у женщин, так и у мужчин. Стоит отметить, что такой же эффект наблюдался у данного вида напитка без кофеина, сообщает EurekAlert.

Эта информация удивила кандидата медицинских наук в области диетологии Маргариту Королеву. В эфире НСН она отметила, что кофе может принести ненужные проблемы тем, кто злоупотребляет этим напитком.

«Для меня удивительна информация о том, что кофе снижает риск по сахарному диабету 2-го типа, обеспечивает профилактику инсулинорезистентности. У меня немало примеров на практике, когда это не происходит даже при злоупотреблении таким напитком до 5-6 чашечек в день. Если кофе – единственный продукт, который человек употребляет в течение дня, может быть, и не будет сахарного диабета 2-го типа. При наличии генетической непереносимости кофеиносодержащих компонентов возможны проблемы, поэтому если человек злоупотребляет кофе, чтобы обеспечить профилактику ненужных проблем, призываю сделать генетический анализ и рассмотреть, как метаболизируется этот напиток и не нанесёт ли вреда организму», - отметила диетолог.

Маргарита Королёва также отметила, что сахарный диабет 2-го типа зависит от того, какие продукты в течение дня есть человек, чем злоупотребляет, имеет ли он тенденцию к избыточной массе тела, нарушению метаболизма. В то же время, по словам Маргариты Королёвой, кофе вполне помогает предотвратить развитие болезни Паркинсона.

«Человек прибегает к этому напитку, чтобы повысить работоспособность, улучшить эффективность работы мозга, либо он прибегает к этому напитку, чтобы заглушить чувство голода. Иногда пьют кофе с булочкой, чтобы перекусить. Если это сахаросодержащие продукты и у человека есть тенденция к избыточной массе тела и предрасположенность к сахарному диабету, то не факт, что у человека не состоится само заболевание. Другое дело, что этот напиток может обеспечить профилактику болезни Паркинсона. Кофеиносодержащий напиток действует на структуру головного мозга, обеспечивая профилактику дегенеративных процессов», - подчеркнула кандидат медицинских наук.

Напомним, 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Решение об учреждении такого дня было принято в 1991 году Международной диабетической конференцией и Всемирной организацией здравоохранения в связи с увеличивающимся числом случаев заболевания по всему миру.