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Британские ученые рассказали о новой пользе кофе

14 Ноября 2018 в 09:45
Британские ученые рассказали о новой пользе кофе

Исследователи британского Института научной информации о кофе заявили, что этот напиток на 25% снижает риск сахарного диабета второго типа. Ученые сделали такие выводы, изучив данные 30 исследований, проведенных на основании наблюдения за состоянием более 1 миллиона человек, сообщает портал EurekAlert!.  

Кофе положительно воздействует как на мужчин, так и на женщин, сообщает РЕН ТВ. Специалисты уточняют, что для профилактики диабета подойдет и обычный кофе и без кофеина.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко во время пресс-конференции в НСН подвел промежуточные итоги своей «министерской диеты», на которой он сидит уже три недели. 

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