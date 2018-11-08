Накрутка втихаря. Нефтяники отыграются за заморозку цен на корпоративных клиентах

СМИ сообщили об отмене скидок для ряда клиентов с топливными картами.

СМИ рассказали о попытках крупных нефтяных компаниях скрыто повысить цены для корпоративных клиентов после заморозки цен на бензин. Как утверждают журналисты, с июня скидки для них либо отменялись, либо активно сокращались. Более того, в скором времени для топливных карт и вовсе могут ввести сервисный сбор, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько неназванных источников. В то же время в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует промышленность и энергетику, не подтвердили и не опровергли информацию, уточнив, что правительство не обладает информацией о клиентских программах сетей.

Напомним, 31 октября правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизтопливо до конца 2018 года. При этом в 2019 году стоимость должна будет сформироваться согласно инфляции. Ранее эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, что подобные меры могут привести к сокращению производства нефтепродуктов.

«В целом, правительство нацелено на то, чтобы розничные цены менялись в рамках существующей инфляции. Если раньше контролировался исключительно розничный рынок, то сейчас контроль начинает осуществляться в оптовом сегменте. Все это ведет к зарегулированности рынка, которая впоследствии, наверное, может привести к сокращению производства нефтепродуктов, поскольку, возможно, это будет уже менее рентабельно, и нефтяные компании будут сокращать их выпуск», - предположил аналитик.

В свою очередь,ранее в эфире отмечал , что если цены на бензин и дизтопливо снова вырастут, то их никто не будет покупать.

«Они выросли до таких пределов, когда уже всё, край. Дороже его [топливо] просто покупать не будут», - подчеркнул эксперт.

Интересно, что разные регионы по-разному решили бороться с проблемой роста цен на бензин. Например, глава Якутии Айсен Николаев пообещал организовать собственное производство топлива. Однако Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, что реализация проекта займёт не один год.

«Достаточных мощностей для удовлетворения всех потребностей региона сегодня в Якутии нет. Строительства целого НПЗ требует значительных инвестиций. Реализация этого проекта займет не один год. Тем более, для Якутии помимо бензина нужен зимний дизель, это предполагает наличие оборудования, которое нужно завезти, установить, а после – обеспечить объем сырья для переработки. Необходима инфраструктура, отлаженная система поставок, грамотный менеджмент. Учитывая, что законодательство в нефтегазовой отрасли у нас постоянно меняется, прогнозировать окупаемость инвестиций довольно сложно», - заключил Гордеев.

Напомним, ранее Дмитрий Козак заявил, что государственное регулирование цен на топливо в России ввести невозможно, поскольку это приведёт к потере сети АЗС и дефициту топлива. В то же время вице-премьер подтвердил, что качество бензина на некоторых заправках оставляет желать лучшего.