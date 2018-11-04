Аналитик: Быстро наладить производство топлива Якутия не сможет

РИА Новости

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, сколько времени потребуется для реализации собственного топливного производства в Якутии.

Наладить собственное топливное производство на территории Якутии можно, но это потребует времени и денег. Такую оценку планам властей республики в эфире НСН дал эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в регионе организуют собственное производство топлива. Глава республики объяснил, что стоимость привозного топлива на АЗС региона весьма высока, а качество бензина оставляет делать лучшего. Поэтому было принято решение самостоятельно производить топливо для нужд республики.

«Любое собственное производство в данном регионе приведет к некоторому снижению цен и обеспечит стабильность поставок. Высокие цены на топливо в Якутии и на Дальнем Востоке обусловлены достаточно дорогой логистикой. В стоимость бензина закладывается доставка нефти на НПЗ и доставка топлива в регион. Поэтому любое производство будет региону только на благо и приведет хоть и к незначительному, но снижению цен. Решить вопрос качества бензина это до конца не позволит, поскольку некачественное топливо встречается даже в регионах присутствия НПЗ. Так что это не гарантирует резкое улучшение качества бензина, но на конъюнктуру рынка, безусловно, повлияет», – заявил собеседник агентства.

Гордеев отметил, что в отдаленных регионах России на топливном рынке действуют в основном частные компании, вертикально интегрированным структурам невыгодно туда продвигаться и предоставлять свои услуги. При помощи собственного производства можно покрыть какую-то часть потребностей Якутии в топливе, но она будет совсем незначительной, утверждает аналитик.

«Сегодня в Якутии если и есть мощности для собственного производства топлива, то они совсем незначительные. Даже наличие нефти предполагает логистику. Нефть от месторождения на НПЗ будет доставляться железнодорожным транспортом, потому что подключиться к магистралям «Транснефти» - весьма непростой вопрос, требующий политической воли. Поэтому значительно удешевить топливо не получиться, но как-то повлиять на цены – да. Скорее всего, эти мощности будут не очень большими и не смогут покрыть потребности региона на 100%», - сказал Гордеев.

Полный переход Якутии на самообеспечение топливом потребует значительных инвестиций и займет не один год, считает эксперт.

«Достаточных мощностей для удовлетворения всех потребностей региона сегодня в Якутии нет. Строительства целого НПЗ требует значительных инвестиций. Реализация этого проекта займет не один год. Тем более, для Якутии помимо бензина нужен зимний дизель, это предполагает наличие оборудования, которое нужно завезти, установить, а после – обеспечить объем сырья для переработки. Необходима инфраструктура, отлаженная система поставок, грамотный менеджмент. Учитывая, что законодательство в нефтегазовой отрасли у нас постоянно меняется, прогнозировать окупаемость инвестиций довольно сложно. Извне мало кто готов вкладываться в нефтепереработку, поскольку это трудный рынок и ограничен доступ к технологиям, если говорить о больших объектах», - заключил Андрей Гордеев.

Накануне вице-премьер правительства Дмитрий Козак заявил, что введение в России государственного регулирования цен на топливо в настоящий момент невозможно, потому что это грозить потерей сети АЗС и дефицитом топлива. При этом он отметил, что качество бензина на несетевых заправках оставляет желать лучшего.