Аналитик: Россияне не ощутят эффекта заморозки цен на бензин

Эксперт компании Virgin Group в эфире НСН предупредил о возможном росте цен и сокращении производства нефтепродуктов.

Оптовые цены на бензин будут заморожены до конца 2018 года. Об этом правительство договорилось с нефтяными компаниями 31 октября во время совещания по проблемам топливного рынка. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, цены будут держаться на уровне майских, а в 2019 году сформируются согласно инфляции. Данное соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года, а при необходимости может быть продлено, сообщает «Интерфакс».

Однако заморозка цен на бензин не даст положительного эффекта для потребителей, заметил в эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев.

«Будут потери для нефтяных компаний. Тут сложно подсчитать упущенную выгоду, поскольку конъюнктура внешнего рынка меняется, и сейчас она для нас благоприятная: цены на нефть снижаются, вблизи отметки $75 за баррель, и это способствует снижению импортной альтернативы. Рентабельность экспортных поставок заметно уменьшилась по сравнению с летом, то есть, уже нет тех потерь нефтяных компаний, о которых говорят. Сейчас европейские цены на бензин практически соответствуют оптовым ценам внутри страны. Поэтому заморозка цен означает, что просто розничные цены останутся на текущем уровне. То есть для потребителя все эти меры, по большому счету, ничего не значат, поскольку продолжится плавное увеличение цен, либо они вовсе останутся на текущем уровне. К сожалению, не приходится говорить именно о каком-то снижении розничных цен. Это такая заморозка высоких цен практически на пике», — пояснил аналитик.По его словам, решение заморозить цены на бензин до конца текущего года и на первые месяцы следующего в дальнейшем может привести к сокращению производства нефтепродуктов за счет чрезмерного регулирования рынка.«В целом, правительство нацелено на то, чтобы розничные цены менялись в рамках существующей инфляции. Если раньше контролировался исключительно розничный рынок, то сейчас контроль начинает осуществляться в оптовом сегменте. Все это ведет к зарегулированности рынка, которая впоследствии, наверное, может привести к сокращению производства нефтепродуктов, поскольку, возможно, это будет уже менее рентабельно, и нефтяные компании будут сокращать их выпуск», — предостерег собеседник НСН.Отметим, что в рамках достигнутого накануне соглашения с правительством, нефтяные компании будут обязаны поставлять на независимые НПЗ топливо в объеме, как в 2017 году +3%.Напомним, ранее нефтяные компании попросили правительство увеличить цены на бензин и дизельное топливо на 4-5 рублей. Такую стоимость они хотели ввести с 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на источники. В то же время эксперты отметили, что дальнейшая заморозка может привести к потере 150 миллиардов рублей.