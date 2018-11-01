Аналитик: Россияне не ощутят эффекта заморозки цен на бензин

Оптовые цены на бензин будут заморожены до конца 2018 года. Об этом правительство договорилось с нефтяными компаниями 31 октября во время совещания по проблемам топливного рынка. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, цены будут держаться на уровне майских, а в 2019 году сформируются согласно инфляции. Данное соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года, а при необходимости может быть продлено, сообщает «Интерфакс».
Однако заморозка цен на бензин не даст положительного эффекта для потребителей, заметил в эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев.
По его словам, решение заморозить цены на бензин до конца текущего года и на первые месяцы следующего в дальнейшем может привести к сокращению производства нефтепродуктов за счет чрезмерного регулирования рынка.
«В целом, правительство нацелено на то, чтобы розничные цены менялись в рамках существующей инфляции. Если раньше контролировался исключительно розничный рынок, то сейчас контроль начинает осуществляться в оптовом сегменте. Все это ведет к зарегулированности рынка, которая впоследствии, наверное, может привести к сокращению производства нефтепродуктов, поскольку, возможно, это будет уже менее рентабельно, и нефтяные компании будут сокращать их выпуск», — предостерег собеседник НСН.
Отметим, что в рамках достигнутого накануне соглашения с правительством, нефтяные компании будут обязаны поставлять на независимые НПЗ топливо в объеме, как в 2017 году +3%.
Напомним, ранее нефтяные компании попросили правительство увеличить цены на бензин и дизельное топливо на 4-5 рублей. Такую стоимость они хотели ввести с 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на источники. В то же время эксперты отметили, что дальнейшая заморозка может привести к потере 150 миллиардов рублей.