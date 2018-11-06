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Общество

Расти больше некуда. «Дальнобойщик» о регионах с самым дорогим дизтопливом

6 Ноября 2018 в 09:58
Расти больше некуда. «Дальнобойщик» о регионах с самым дорогим дизтопливом
Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко рассказал НСН, почему цены на топливо больше не вырастут.

Стали известны российские регионы с самым дорогим и с самым дешевым дизельным топливом. Согласно исследованию «РИА Новости», самое дешевое дизтопливо — в Ингушетии и Чечне, в этих регионах оно продается в среднем за 40 рублей за литр. Самая высокая цена на дизельное топливо, более 50 рублей за литр, наблюдается в Сахалинской области, на Чукотке, Камчатке, в Магаданской области и Якутии.

Результаты исследования соответствуют реальности, заявил НСН координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко. По его словам, заморозка цен на бензин до конца 2018 года, объявленная на прошлой неделе, не помогла урегулировать цены на топливо, но им все равно расти больше некуда.

«Они выросли до таких пределов, когда уже все, край. Дороже его [топливо] просто покупать не будут», — заметил эксперт.

Шельмование Новака. «Дальнобойщик» о росте цен на бензин
Напомним, оптовые цены на бензин заморозили до конца 2018 года. Об этом правительству удалось договориться с нефтяными компаниями 31 октября во время совещания по проблемам топливного рынка. Как подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Козак, цены будут держаться на уровне майских, а в 2019 году они сформируются согласно инфляции.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил о планах республики наладить собственное производство топлива для нужд региона. Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев  заявил НСН, что собственное производство топлива - очень амбициозный проект для Якутии, который потребует строительства большого НПЗ и серьезных инвестиций. Реализация этих планов, по мнению аналитика, может занять несколько лет.
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