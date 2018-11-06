Расти больше некуда. «Дальнобойщик» о регионах с самым дорогим дизтопливом

Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко рассказал НСН, почему цены на топливо больше не вырастут.

Стали известны российские регионы с самым дорогим и с самым дешевым дизельным топливом. Согласно исследованию «РИА Новости», самое дешевое дизтопливо — в Ингушетии и Чечне, в этих регионах оно продается в среднем за 40 рублей за литр. Самая высокая цена на дизельное топливо, более 50 рублей за литр, наблюдается в Сахалинской области, на Чукотке, Камчатке, в Магаданской области и Якутии.

Результаты исследования соответствуют реальности, заявил НСН координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко. По его словам, заморозка цен на бензин до конца 2018 года, объявленная на прошлой неделе, не помогла урегулировать цены на топливо, но им все равно расти больше некуда.

«Они выросли до таких пределов, когда уже все, край. Дороже его [топливо] просто покупать не будут», — заметил эксперт.